Руководитель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что урон, который получила Украина из-за военной спецоперации России по принуждению к миру, составил миллиарды евро.
"Ущерб оценивается в 600 миллиардов евро", — подчеркнула западная чиновница.
Ранее она призвала сформировать структуру, которая позволит использовать замороженные активы РФ и её граждан для помощи Киеву. Вместе с этим фон дер Ляйен сообщила, что украинская армия потеряла в ходе российской миссии более ста тысяч человек.
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По информации офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, у польских наёмников, которые воюют на Украине на стороне ВСУ, наблюдаются просто катастрофические потери.