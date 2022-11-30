Глава Еврокомиссии оценила ущерб Украины от конфликта с РФ в 600 миллиардов евро

Руководитель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что урон, который получила Украина из-за военной спецоперации России по принуждению к миру, составил миллиарды евро.

"Ущерб оценивается в 600 миллиардов евро", — подчеркнула западная чиновница.

Ранее она призвала сформировать структуру, которая позволит использовать замороженные активы РФ и её граждан для помощи Киеву. Вместе с этим фон дер Ляйен сообщила, что украинская армия потеряла в ходе российской миссии более ста тысяч человек.