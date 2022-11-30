Еврокомиссия: потери Украины с начала СВО составили свыше 100 тысяч военных

Потери Украины с начала российской специальной военной операции составили свыше 100 тысяч военнослужащих.

Об этом сообщило заседание Еврокомиссии.

"Похоже, Европа начинает помалу признавать реальность. Пока постепенно, чтобы спонсоров не спугнуть, потому что реальные потери Украины много больше", — комментирует европейский институт журналист Сергей Колясников.

Также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать структуру по управлению замороженными государственными и частными активами РФ для поддержки Украины. Ущерб Незалежной от спецоперации руководитель ЕК оценила в 600 млрд евро.