Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Диетолог Бол: избавиться от пухлых щёк можно, сократив количество соли
Леонков: на Украину поставили РСЗО LRU из Франции, так как ВСУ истратили HIMARS
Гемпель: план Киева по захвату Крыма — фонтан безумных и больных фантазий
Боец ВСУ: Киев поставляет западное оружие на чёрные рынки
Начало деменции научились определять по состоянию ногтей
СБУ обыскивает Кирилло-Мефодиевский женский монастырь в Закарпатской области
Советник Пушилина Гагин: украинские войска совершенно не берегут живую силу
Народная милиция: ВСУ потеряли до 50 человек и три бронетранспортёра в ЛНР
Симоньян: Украина огромная страна, неприлично огромная, надо бы её подсократить

Еврокомиссия: потери Украины с начала СВО составили свыше 100 тысяч военных

Силовые структуры

Потери Украины с начала российской специальной военной операции составили свыше 100 тысяч военнослужащих.

Об этом сообщило заседание Еврокомиссии.

"Похоже, Европа начинает помалу признавать реальность. Пока постепенно, чтобы спонсоров не спугнуть, потому что реальные потери Украины много больше", — комментирует европейский институт журналист Сергей Колясников.

Также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать структуру по управлению замороженными государственными и частными активами РФ для поддержки Украины. Ущерб Незалежной от спецоперации руководитель ЕК оценила в 600 млрд евро.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Минобороны: мобилизованный стрелок показал быт подразделения ВС РФ на передовой

Мобилизованный сообщил, что доволен условиями жизни на передовой.

Минобороны: мобилизованный стрелок показал быт подразделения ВС РФ на передовой
Марочко: наёмники из Польши несут на Украине колоссальные потери
Марочко: наёмники из Польши несут на Украине колоссальные потери
Наёмники из Польши жгут Библию в зоне спецоперации
Марочко: в рядах ВСУ растёт недовольство наёмниками из Польши
На Украине дорожает Интернет — Маск опять стал "мародёром" и "агентом Кремля" Ольга Лебедева Знак зодиака 30 ноября: знаменитые Стрельцы Соломон Соловьев Американцы отдают свой военный антиквариат Зеленскому Сергей Лебедев
Разведчики ВС РФ устроили "огненный ад" спецотряду ВСУ в Запорожской области
Минобороны РФ получило первую партию боеприпасов и патроны для пистолетов "Удав"
Военкоры информируют о штурме Артёмовска: ВС РФ сжимают полукольцо вокруг ВСУ
Военкоры информируют о штурме Артёмовска: ВС РФ сжимают полукольцо вокруг ВСУ
Последние материалы
Боец ВСУ: Киев поставляет западное оружие на чёрные рынки
Начало деменции научились определять по состоянию ногтей
Подвиг, совершенный до Чкалова
СБУ обыскивает Кирилло-Мефодиевский женский монастырь в Закарпатской области
Советник Пушилина Гагин: украинские войска совершенно не берегут живую силу
Народная милиция: ВСУ потеряли до 50 человек и три бронетранспортёра в ЛНР
Симоньян: Украина огромная страна, неприлично огромная, надо бы её подсократить
Психиатр Вилков: на первой стадии деменции человек забывает очевидные вещи
Институт изучения войны ISW из США подтвердил продвижение ВС РФ в Бахмуте
Представитель ВС ВСУ Игнат заявил, что у войск ВС РФ осталось немного ракет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников