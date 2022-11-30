Полковник ВСУ Свитан: "Крым будет взять проще Херсона"

После дальнобойных орудий и обработки систем ПВО РФ противорадиолокационными ракетами ударит боевая авиация ВСУ, и полуостров Крым будет освобождать уже не от кого.

Об этом сообщил полковник запаса армии Украины Роман Свитан.

"После уничтожения будет намного проще, так как освобождать будет не от кого, они будут уничтожены дальними средствами поражения. Но для этого надо будет повторный удар нанести по Крымскому мосту, чтобы полностью перевести Крым в режим оперативного котла", — в эфире радио "НВ" сказал полковник.

По его словам, далее — работа нескольких недель. Якобы высокоскоростная противорадиолокационная ракета потушит все российские системы ПВО, и полетят боевые самолёты ВВСУ, которые будут дополнять дальние системы поражения.

"Взятие Крыма — это может быть операцией легче, чем вытеснение россиян с правого берега Днепра", — подытожил Свитан.