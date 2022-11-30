Чубаров призвал опять ударить по Крымскому мосту и Севастополю

Крымский мост и Севастополь должны стать приоритетными целями для ударов ВСУ.

Об этом сообщил главарь группировки "Меджлис крымских татар"* Рефат Чубаров.

"Если нам удастся взорвать мост через Керченский пролив, то российское руководство будет вынуждено задействовать срочные меры по эвакуации своих военных", — в интервью радио "НВ" сказал русофоб.

По его словам, пребывание ВСУ на границе "повлечет за собой процесс, связанный с внутренними разборками среди российского руководства".

Также он призывает к ударам по Севастополю. И якобы этот город должен быть объектом постоянного внимания Вооружённых сил Украины. Чубаров надеется, что как только будет техническая возможность — этот город и базы ВМФ России должны быть разбиты.

* - признан решением Верховного Суда Республики Крым от 26.04.2016 экстремистской организацией, её деятельность запрещена на территории РФ.