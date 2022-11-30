В Суземке Брянской области сообщили о нарушении электроснабжения из-за обстрела

Руководитель Брянской области Александр Богомаз заявил, что украинские солдаты обстреляли посёлок Суземка.

"Нарушено электроснабжение", — подчеркнул чиновник.

Подробности происшествия он пока не сообщал.

Известно, что Суземский район находится рядом с Сумской областью на Украине.

В среду, 30 ноября, губернаторы Белгородской и Курской областей Вячеслав Гладков и Роман Старовойт сообщали об обстрелах со стороны ВСУ. По данным российских властей, украинские военные атаковали Тёткино и Красное. Никто не пострадал.