Руководитель Брянской области Александр Богомаз заявил, что украинские солдаты обстреляли посёлок Суземка.
"Нарушено электроснабжение", — подчеркнул чиновник.
Подробности происшествия он пока не сообщал.
Известно, что Суземский район находится рядом с Сумской областью на Украине.
В среду, 30 ноября, губернаторы Белгородской и Курской областей Вячеслав Гладков и Роман Старовойт сообщали об обстрелах со стороны ВСУ. По данным российских властей, украинские военные атаковали Тёткино и Красное. Никто не пострадал.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
По информации офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, у польских наёмников, которые воюют на Украине на стороне ВСУ, наблюдаются просто катастрофические потери.