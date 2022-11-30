Глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли Тёткино в Глушковском районе. Украинским военным удалось нанести два удара по жилому дому, подчеркнул чиновник.
"Зафиксировано не менее шести прилётов", — добавил руководитель региона.
По данным политика, никто не пострадал. Из-за обстрела загорелась крыша дома. Пожарные уже тушат огонь, отметил глава области.
В среду, 30 ноября, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об обстреле посёлка Красное. ВСУ повредили три частных дома, заявил чиновник.
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Мобилизованный сообщил, что доволен условиями жизни на передовой.