Пленный Украины Ульянов заявил, что 10% бойцов ВСУ отказались воевать

Военнопленный ВСУ Сергей Ульянов сообщил, что после прибытия на передовую 10% сослуживцев отказалась воевать.

"Только когда мы на вот эти позиции пошли у нас… 47 отказников в первую неделю было. Люди сказали, что мы не поедем на эти позиции, потому что кроют", — заявил он.

Боец был мобилизован в 113-ю бригаду 125-го батальона территориальной обороны. Он отметил, что общая численность подразделения составляла около 500 человек. Он признался, что после попадания на поле боя был шокирован происходящим.

"Я сам, когда первый раз приехал… не просто охренел, а просто вообще я не понял, где я вообще нахожусь. Ещё и трое суток тут выживать, всё мокрое, дожди, нигде не укрыться, ещё и кроют постоянно", — сказал он в беседе с РИА Новости.

Ранее представитель ВС ВСУ Юрий Игнат заявил, что у войск ВС РФ осталось немного ракет.