Представитель ВС ВСУ Игнат заявил, что у войск ВС РФ осталось немного ракет

Украинские чиновники не раз заявляли о заканчивающихся у армии России ракетах. Новое заявление сделал официальный представитель ВС ВСУ Юрий Игнат.

Он полагает, что Вооружённые силы РФ собираются увеличить направления ударов по целям на Украине. В то же время Игнат отметил, что у России осталось не так много ракет, хотя не назвал точное количество орудий.

"Преимущественно там у них остались "Калибры", Х-101, Х-555, наземные "Искандеры", — сказал он.

Игнат заявил, что армия РФ нацелена на уничтожение критической инфраструктуры Украины.

Ранее сообщалось, что командование ВСУ надеется на плохую погоду, которая затруднит наступление войск ВС РФ.