Украинские чиновники не раз заявляли о заканчивающихся у армии России ракетах. Новое заявление сделал официальный представитель ВС ВСУ Юрий Игнат.
Он полагает, что Вооружённые силы РФ собираются увеличить направления ударов по целям на Украине. В то же время Игнат отметил, что у России осталось не так много ракет, хотя не назвал точное количество орудий.
"Преимущественно там у них остались "Калибры", Х-101, Х-555, наземные "Искандеры", — сказал он.
Игнат заявил, что армия РФ нацелена на уничтожение критической инфраструктуры Украины.
Ранее сообщалось, что командование ВСУ надеется на плохую погоду, которая затруднит наступление войск ВС РФ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Мобилизованный сообщил, что доволен условиями жизни на передовой.