Военный эксперт Алексей Подберёзкин заявил, что у Киева не осталось систем противовоздушной обороны, чтобы отражать атаки российских ракет, а Запад вряд ли сможет решить существующую проблему.
"Обеспечить противовоздушную оборону территории даже половины Украины — для этого нужны сотни комплексов. Речь идет о том, что они могут производить два-три десятка в год", — приводит его слова "Говорит Москва".
По словам эксперта, советские ПВО "Бук", "Тор", С-300 ещё остались в некоторых регионах Украины, однако это не недолго, российские войска быстро решат данный вопрос.
Ранее сообщалось, что Греция передаст Украине ЗРК С-300 для борьбы с БПЛА ВС РФ и получит системы НАТО.
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