Подберёзкин: США не смогут помочь Киеву создать надёжную систему ПВО

Военный эксперт Алексей Подберёзкин заявил, что у Киева не осталось систем противовоздушной обороны, чтобы отражать атаки российских ракет, а Запад вряд ли сможет решить существующую проблему.

"Обеспечить противовоздушную оборону территории даже половины Украины — для этого нужны сотни комплексов. Речь идет о том, что они могут производить два-три десятка в год", — приводит его слова "Говорит Москва".

По словам эксперта, советские ПВО "Бук", "Тор", С-300 ещё остались в некоторых регионах Украины, однако это не недолго, российские войска быстро решат данный вопрос.

Ранее сообщалось, что Греция передаст Украине ЗРК С-300 для борьбы с БПЛА ВС РФ и получит системы НАТО.