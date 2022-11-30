Минобороны: Андреевка в ДНР полностью освобождена российскими военными

Согласно сообщению Минобороны РФ, российским военным удалось полностью освободить населённый пункт Андреевка, расположенный в ДНР.

"В результате наступательных действий российских войск полностью освобожден от подразделений ВСУ населенный пункт Андреевка Донецкой Народной Республики", — сообщили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что ВС РФ продолжают наступление, результатом которого должен стать переход Водяного под их контроль. В Минобороны назвали наступательные действия в этом направлении успешными.

До этого 29 ноября уже сообщалось об освобождении населённых пунктов Перше Травня и Белогоровка в ДНР.

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