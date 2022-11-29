Штаб обороны ДНР: ВС России взяли посёлки Перше Травня и Андреевка

Представители Штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики сообщили, что Вооружённые силы Российской Федерации на территории региона взяли под контроль два посёлка.

"Группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Перше Травня и Андреевку", — отметили в Штабе.

Ранее временно исполняющий обязанности руководителя ДНР Денис Пушилин сказал, что армия РФ совсем скоро установит контроль над Угледаром. Как подчеркнул чиновник, это направление можно назвать одним из важнейших в ходе спецоперации.

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