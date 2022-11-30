Разведчик Матвийчук: полный блэкаут может наступить на Украине к новому году

Бывший офицер спецназа Анатолий Матвийчук дал прогноз, когда на Украине наступит полный блэкаут. Он оценил в беседе с "МК" последствия ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Незалежной.

Эксперт отметил, что удары по украинским энергообъектам серьёзно нарушили снабжение её вооруженных сил по всей линии боевого соприкосновения.

"По данным ряда экспертов, энергетическая инфраструктура Украины нарушена на 40 процентов, а по некоторым оценкам — на 50 процентов. Если Россия продолжит с такой же интенсивностью наносить удары по подстанциям и энергосистемам, то, думаю, к новому году Украина погрузится в полный блэкаут без права восстановления", — считает собеседник издания.