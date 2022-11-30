Рогов: безвозвратные потери ВСУ — больше 200 тысяч человек

Потери вооружённых сил Украины (ВСУ) значительно больше, чем заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Такое мнение высказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Оценка фон дер Ляйен, назвавшей цифру в 100 тысяч убитых, верна по состоянию несколько месяцев назад, считает политик. Он подчеркнул, что информация, которая поступает из украинских госпиталей и больниц, это подтверждает.

По информации Рогова, безвозвратные потери среди боевиков ВСУ и нацбатальонов составляют больше 200 тысяч.

Он также добавил, что не меньше и количество раненых, зачастую тяжело, с последующей профнепригодностью.