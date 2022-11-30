Потери вооружённых сил Украины (ВСУ) значительно больше, чем заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Такое мнение высказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Оценка фон дер Ляйен, назвавшей цифру в 100 тысяч убитых, верна по состоянию несколько месяцев назад, считает политик. Он подчеркнул, что информация, которая поступает из украинских госпиталей и больниц, это подтверждает.
По информации Рогова, безвозвратные потери среди боевиков ВСУ и нацбатальонов составляют больше 200 тысяч.
Он также добавил, что не меньше и количество раненых, зачастую тяжело, с последующей профнепригодностью.
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По информации офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, у польских наёмников, которые воюют на Украине на стороне ВСУ, наблюдаются просто катастрофические потери.