Артиллерия полка имени Платова 2-го Армейского корпуса Луганской Народной Республики помогает российским штурмовикам в наступлении на Артёмовск.

Наступающим на позиции националистов киевского режима штурмовым отрядам артиллеристы оказали огневую поддержку, благодаря чему удалось продвинутся вперёд.

Ранее Минобороны сообщило, что в результате наступления российскими войсками полностью освобожден населённый пункт Андреевка ДНР.

Также продолжаются успешные наступательные действия по освобождению населённого пункта Водяное ДНР.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.