Артиллерия полка имени Платова 2-го Армейского корпуса Луганской Народной Республики помогает российским штурмовикам в наступлении на Артёмовск.
Наступающим на позиции националистов киевского режима штурмовым отрядам артиллеристы оказали огневую поддержку, благодаря чему удалось продвинутся вперёд.
Ранее Минобороны сообщило, что в результате наступления российскими войсками полностью освобожден населённый пункт Андреевка ДНР.
Также продолжаются успешные наступательные действия по освобождению населённого пункта Водяное ДНР.
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По информации офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, у польских наёмников, которые воюют на Украине на стороне ВСУ, наблюдаются просто катастрофические потери.