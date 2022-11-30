Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Глава министерства инфраструктуры Украины подал заявление об отставке
"Новой Ивлеевой" Элджея стала 26-летняя украинка Настя Осмоловская
Блинкен: Стратегия Путина не сработала и уже не сработает
Политолог Михайленко: Польша может усилить подготовку к захвату Западной Украины
Симоньян: Мы делаем единственное, что можем — бомбим каждый день
Во время прямой линии Беглов ответит на заранее подготовленные вопросы
В Подмосковье с подозрением на менингит госпитализировано 12 белорусов
Бородина призвала отобрать телефон у Бритни Спирс: "Она явно не в порядке"
Киевлянин "заминировал" офис Зеленского в отместку из-за отключения света

Наступление на Артёмовск: 6-й имени Платова разбил позиции ВСУ

Силовые структуры

Артиллерия полка имени Платова 2-го Армейского корпуса Луганской Народной Республики помогает российским штурмовикам в наступлении на Артёмовск.

Наступающим на позиции националистов киевского режима штурмовым отрядам артиллеристы оказали огневую поддержку, благодаря чему удалось продвинутся вперёд.

Ранее Минобороны сообщило, что в результате наступления российскими войсками полностью освобожден населённый пункт Андреевка ДНР.

Также продолжаются успешные наступательные действия по освобождению населённого пункта Водяное ДНР.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Марочко: наёмники из Польши несут на Украине колоссальные потери

По информации офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, у польских наёмников, которые воюют на Украине на стороне ВСУ, наблюдаются просто катастрофические потери.

Марочко: наёмники из Польши несут на Украине колоссальные потери
Минобороны: мобилизованный стрелок показал быт подразделения ВС РФ на передовой
Минобороны: мобилизованный стрелок показал быт подразделения ВС РФ на передовой
Марочко: в рядах ВСУ растёт недовольство наёмниками из Польши
Наёмники из Польши жгут Библию в зоне спецоперации
Перемога — США дают Киеву деньги на трансформаторы. Зрада — никто не продаёт Ольга Лебедева Главный ресурс России не чернозём, а торф, и его нужно беречь Сергей Лебедев Книги-маяки: В Страну Чудес за Алисой Игорь Буккер
Разведчики ВС РФ устроили "огненный ад" спецотряду ВСУ в Запорожской области
Reuters: ВС РФ используют ракеты без ядерных боеголовок для истощения ПВО ВСУ
Нарышкин заявил о подготовке Польши к аннексии Западной Украины
Нарышкин заявил о подготовке Польши к аннексии Западной Украины
Последние материалы
Симоньян: Мы делаем единственное, что можем — бомбим каждый день
В Подмосковье с подозрением на менингит госпитализировано 12 белорусов
Бородина призвала отобрать телефон у Бритни Спирс: "Она явно не в порядке"
Киевлянин "заминировал" офис Зеленского в отместку из-за отключения света
Бритни Спирс заявила, что любит сосать, и опубликовала откровенное фото
Лавров: утрата Западом лидерства может сподвигнуть НАТО на необдуманные шаги
Психолог Вэй рассказал, как бороться с ленью: "Найдите в себе энергию"
ЦБ РФ: курс доллара на 1 декабря понизился до 60,88 рубля
Москва гораздо старше, чем считается
Сновидения: Как толковать и контролировать сны
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников