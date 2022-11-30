Жители Украины перестают смотреть "информационную лапшу" Зеленского

Граждане Украины перестают смотреть "информационную лапшу" своего президента.

Полмесяца назад в министерстве обороны Украины сильно переживали на тему, что жители Незалежной начинают обращаться за правдивой информацией на российские ресурсы.

Об этом сообщает военный блогер Юрий Подоляка и даже приводит статистику, которая демонстрирует падение доверия украинцев к новостям из ТВ.

Лишь 30 процентов населения смотрит "Единые новости", но им доверяет из этой трети граждан только 28 процентов, пишет аналитик. И чем дальше, тем реальность всё больше расходится с картинкой постоянных "побед".

Для киевского режима это опаснее поражений — если рухнет информационный купол "перемог" — рухнет всё, отметил эксперт.

По его словам, именно поэтому сегодня активизировались альтернативные информплощадки (правда, под контролем ЦИПСО), которые несут те же самые нарративы, что и официальный Киев. Идёт попытка создать новый контур, менее тупой, но также, основанный на лжи. Цель — не дать украинцам переключиться на правду.