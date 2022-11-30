Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
У Митволя, арестованного за хищение денег на метро, похитили 25 миллионов рублей
ВСУ отказались раскрывать данные о потерях
Yonhap: самолёты ВКС РФ и ВВС НОАК вошли в опознавательную зону ПВО Южной Кореи
Путин дал поручение проиндексировать зарплаты бюджетников в январе
Одна из старейших жительниц Хабаровска отметила свой 108-й день рождения
Пугачёва занимается ликвидацией своей последней компании в РФ
В районе Сватово-Кременная ВС РФ намерены уничтожить военных 80-й бригады ВСУ
Крамник объяснил нехватку боеприпасов у ВСУ: США предстоит сделать выбор
Пленный Украины Ульянов заявил, что 10% бойцов ВСУ отказались воевать

Жители Украины перестают смотреть "информационную лапшу" Зеленского

Силовые структуры

Граждане Украины перестают смотреть "информационную лапшу" своего президента.

Жители Украины перестают смотреть "информационную лапшу" Зеленского

Полмесяца назад в министерстве обороны Украины сильно переживали на тему, что жители Незалежной начинают обращаться за правдивой информацией на российские ресурсы.

Об этом сообщает военный блогер Юрий Подоляка и даже приводит статистику, которая демонстрирует падение доверия украинцев к новостям из ТВ.

Лишь 30 процентов населения смотрит "Единые новости", но им доверяет из этой трети граждан только 28 процентов, пишет аналитик. И чем дальше, тем реальность всё больше расходится с картинкой постоянных "побед".

Для киевского режима это опаснее поражений — если рухнет информационный купол "перемог" — рухнет всё, отметил эксперт.

По его словам, именно поэтому сегодня активизировались альтернативные информплощадки (правда, под контролем ЦИПСО), которые несут те же самые нарративы, что и официальный Киев. Идёт попытка создать новый контур, менее тупой, но также, основанный на лжи. Цель — не дать украинцам переключиться на правду.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Марочко: наёмники из Польши несут на Украине колоссальные потери

По информации офицера Народной милиции ЛНР Андрея Марочко, у польских наёмников, которые воюют на Украине на стороне ВСУ, наблюдаются просто катастрофические потери.

Марочко: наёмники из Польши несут на Украине колоссальные потери
Минобороны: мобилизованный стрелок показал быт подразделения ВС РФ на передовой
Минобороны: мобилизованный стрелок показал быт подразделения ВС РФ на передовой
Марочко: в рядах ВСУ растёт недовольство наёмниками из Польши
Наёмники из Польши жгут Библию в зоне спецоперации
Главный ресурс России не чернозём, а торф, и его нужно беречь Сергей Лебедев Книги-маяки: В Страну Чудес за Алисой Игорь Буккер На Украине дорожает Интернет — Маск опять стал "мародёром" и "агентом Кремля" Ольга Лебедева
Разведчики ВС РФ устроили "огненный ад" спецотряду ВСУ в Запорожской области
Минобороны РФ получило первую партию боеприпасов и патроны для пистолетов "Удав"
Военкоры информируют о штурме Артёмовска: ВС РФ сжимают полукольцо вокруг ВСУ
Военкоры информируют о штурме Артёмовска: ВС РФ сжимают полукольцо вокруг ВСУ
Последние материалы
Киреев: НАТО выгоден военный конфликт на Украине
Экс-мундеп Мазурик: переход Петербурга на новую систему уборки ждет провал
Нарышкин заявил о подготовке Польши к аннексии Западной Украины
Пользователи Twitter* возмутились словами Бербок о Путине: потеряла рассудок
Вашингтон щедро платит президенту Польши за шляхетный патриотизм
В Красноярске горел торговый центр "Взлётка Plaza"
Армия России освободила Белогоровку
Путин проинформировал о снижении бедности в РФ до 10,5 процента
Врач Дупик: курение, алкоголь и лишний вес могут привести к инфаркту миокарда
И. Бах и мировая органная культура в Московской консерватории
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников