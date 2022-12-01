ВСУ попытались атаковать Снигирёвку в Херсонской области всего за несколько часов до отвода российских войск из города, заявил глава администрации Снигирёвского района Юрий Барбашов. По его словам, в "безнадёжном" наступлении украинская армия потеряла порядка 60 боевиков.
Как подчеркнул глава района, командование знало, что российская сторона не позволит ВСУ приблизиться к позициям и откроет огонь.
"Украинские вооружённые силы послали в совершенно безнадёжную атаку порядка 20 бронемашин. Не доходя несколько километров до наших позиций, они были уничтожены, погибло порядка 60 украинских военнослужащих", — пояснил Барбашов РИА Новости.
По его словам, для чего была эта лишённая смысла атака, непонятно. Украинские боевики знали, что местность укреплена и просматривается на несколько километров вперёд.
"Украинская сторона об этом знала, послав на убой несколько десятков людей — они вошли в Снигирёвку через сутки", — резюмировал глава района.
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