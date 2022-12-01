Барбашов: ВСУ потеряли более десяти тысяч солдат за полтора месяца под Херсоном

За полтора месяца Киев потерял около десяти тысяч боевиков ВСУ под Херсоном, заявил глава Снигирёвского района Херсонской области Юрий Барбашов. По его словам, это только погибшими, раненых и пленных гораздо больше.

Как подчеркнул Барбашов, речь идёт о потерях только на одной территории — от Снигирёвки до Днепра.

"На расстоянии этих 20 километров за полтора месяца Украина потеряла не менее 10 тысяч военнослужащих… Люди, которые вот так относятся к своему личному составу, люди, которые вот так воюют, они явно преследуют цель не освобождение территории", — рассказал глава района РИА Новости.

Он подчеркнул, что командование бросает боевиков в атаку зная, что линию обороны они прорвать не смогут и, вероятно, большая часть солдат погибнет.