За полтора месяца Киев потерял около десяти тысяч боевиков ВСУ под Херсоном, заявил глава Снигирёвского района Херсонской области Юрий Барбашов. По его словам, это только погибшими, раненых и пленных гораздо больше.
Как подчеркнул Барбашов, речь идёт о потерях только на одной территории — от Снигирёвки до Днепра.
"На расстоянии этих 20 километров за полтора месяца Украина потеряла не менее 10 тысяч военнослужащих… Люди, которые вот так относятся к своему личному составу, люди, которые вот так воюют, они явно преследуют цель не освобождение территории", — рассказал глава района РИА Новости.
Он подчеркнул, что командование бросает боевиков в атаку зная, что линию обороны они прорвать не смогут и, вероятно, большая часть солдат погибнет.
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