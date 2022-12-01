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В Киеве заявили о захвате части Курской, Брянской и Воронежской областей

Силовые структуры

Киеву пора переходить к решительным мерам в отношении России — от убийств руководителей до полномасштабного вторжения в РФ с провозглашением их украинскими.

В Киеве заявили о захвате части Курской, Брянской и Воронежской областей

Об этом сообщил киевский политолог и экономист Олег Соскин.

Он отметил, что, если сработать на опережение, то ответов от ВС РФ не будет. Вместо ударов по военным объектам, надо активно наступать на территории России, которые якобы являются исконно украинскими.

"Давайте наступать в районе Курской области, Брянской области, давайте наступать на российские базы в районе Белоруссии. Если мы туда ударим, то пойдёт другой процесс. Украинские войска входят в Брянскую область на Стародубщину. Спокойно берут районные центры и говорят — это была украинская территория даже во время УССР. Её потом мы отдали. Часть Воронежской, Курской областей отдали. А взамен получили этот "блин" — типа Крымский полуостров", — в эфире интернет-канала Ukrlife размышляет скандально известный русофоб.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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