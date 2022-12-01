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МО: ефрейтор ВС РФ вступил в бой с группой солдат ВСУ и заставил их бежать

Силовые структуры

Ефрейтор российской армии Захар Кондыбко во время зачистки одного из населённых пунктов вступил в боевые действия с группой украинских солдат, в результате чего боевики ВСУ обратились в бегство. Об этом сообщили в Минобороны России.

Ефрейтор выяснил, что солдаты украинской армии спряталась в домах, незаметно подобрался к противнику и открыл огонь из подствольного гранатомёта. Кондыбко удалось ликвидировать не менее 10 человек.

"Благодаря его профессиональным, решительным и умелым действиям, подразделение овладело стратегически важной улицей населенного пункта", — говорится в сообщении.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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