Ефрейтор российской армии Захар Кондыбко во время зачистки одного из населённых пунктов вступил в боевые действия с группой украинских солдат, в результате чего боевики ВСУ обратились в бегство. Об этом сообщили в Минобороны России.
Ефрейтор выяснил, что солдаты украинской армии спряталась в домах, незаметно подобрался к противнику и открыл огонь из подствольного гранатомёта. Кондыбко удалось ликвидировать не менее 10 человек.
"Благодаря его профессиональным, решительным и умелым действиям, подразделение овладело стратегически важной улицей населенного пункта", — говорится в сообщении.
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