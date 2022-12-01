МО: ефрейтор ВС РФ вступил в бой с группой солдат ВСУ и заставил их бежать

Ефрейтор российской армии Захар Кондыбко во время зачистки одного из населённых пунктов вступил в боевые действия с группой украинских солдат, в результате чего боевики ВСУ обратились в бегство. Об этом сообщили в Минобороны России.

Ефрейтор выяснил, что солдаты украинской армии спряталась в домах, незаметно подобрался к противнику и открыл огонь из подствольного гранатомёта. Кондыбко удалось ликвидировать не менее 10 человек.

"Благодаря его профессиональным, решительным и умелым действиям, подразделение овладело стратегически важной улицей населенного пункта", — говорится в сообщении.