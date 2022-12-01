В зоне военной спецоперации для успешного ведения боя необходимо качественно маскироваться, быстро перемещаться, а также быть устойчивым в психологическом плане. Об этом заявил командир роты морской пехоты Александр Данилов.
Герой России считает, что мобилизованные солдаты должны знать боевые азы и только потом отправляться на передовую. По его мнению, тактическая подготовка, умение находить укрытие и способность быстро перемещаться являются основами для каждого бойца.
На данный момент основные потери идут из-за систем вооружения, которые работают на большой дальности, указал Данилов. Поэтому военные должны определять, с какой стороны ведётся огонь и как выбрать лучшую огневую позицию, отметил он.
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