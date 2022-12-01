Украинский боевик: русские отрезают Артёмовск, используя тактику ВСУ в Херсоне

Артиллерия ВС РФ беспрестанно обстреливает укрепрайоны и позиции украинских войск в Артёмовске и пригородах, одновременно отрезая боевиков от снабжения.

Именно такую тактику использовали националисты, когда пытались захватить Херсон, отметил украинский военврач Геннадий Друзенко, служащий в настоящее время в ВСУ.

"Русские отрезают Артёмовск, используя нашу тактику по Херсону", — заявил он в интервью местному телеканалу.

Стоит отметить, что именно этот боевик весной призывал кастрировать российских военнопленных, но попозже извинился за свои слова.

Ранее представитель Народной милиции Луганской Народной Республики сообщил, что Киев перебрасывает элитные резервы под Красный Лиман и Купянск.