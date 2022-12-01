Киев: ВСУ уничтожили 80 процентов воздушных целей и спасли инфраструктуру

Украинская армия обнаружила 240 тысяч воздушных целей России, из них уничтожила 80 процентов и "спасла" инфраструктуру.

Об этом со ссылкой на украинские каналы сообщает Telegram-канал военного обозревателя Михаила Ходарёнка.

"Незалежная противоповитряна система" давно превратилась в один большой анекдот. Я бы не сказал, что весёлый. Сначала она убила польского фермера. Хотели свалить всё на Россию, но не вышло. Каждый день поступает новость, что Запад там что-то прислал, и скоро Киевскую область накроют щитом. Киевляне ждут, но ничего не меняется", — пишет эксперт.

По его словам, теперь на фоне блэкаутов и разбитой украинской энергетики Киев сообщает, что, оказывается, радиотехнические войска Воздушных Сил Украины всё спасли и уничтожили невероятное количество российских целей.

"Для кого вообще эти "новости" придумываются?" — подытожил аналитик.