Украинская армия обнаружила 240 тысяч воздушных целей России, из них уничтожила 80 процентов и "спасла" инфраструктуру.
Об этом со ссылкой на украинские каналы сообщает Telegram-канал военного обозревателя Михаила Ходарёнка.
"Незалежная противоповитряна система" давно превратилась в один большой анекдот. Я бы не сказал, что весёлый. Сначала она убила польского фермера. Хотели свалить всё на Россию, но не вышло. Каждый день поступает новость, что Запад там что-то прислал, и скоро Киевскую область накроют щитом. Киевляне ждут, но ничего не меняется", — пишет эксперт.
По его словам, теперь на фоне блэкаутов и разбитой украинской энергетики Киев сообщает, что, оказывается, радиотехнические войска Воздушных Сил Украины всё спасли и уничтожили невероятное количество российских целей.
"Для кого вообще эти "новости" придумываются?" — подытожил аналитик.
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