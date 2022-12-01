Генштаб ВСУ: русские активно атакуют в Донбассе

Русские активно атакуют в Донбассе. Это было главным в утренней сводке генерального штаба ВСУ 1 декабря.

ВС РФ на Артёмовском направлении продолжают сосредоточивать усилия на наступлении. На Авдеевском направлении армия России стремится улучшить тактическое положение своих войск.

На Херсонском и Запорожском направлении армия РФ проводит оборонительные действия. На Лиманском и Сватовском направлениях русские проводят инженерное оборудование обороны, отмечает украинское командование.

ВС РФ нанесли два ракетных удара по инфраструктурным объектам в Запорожской области, 41 авиационный удар и произвели 28 обстрелов из реактивных систем залпового огня.