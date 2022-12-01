Русские активно атакуют в Донбассе. Это было главным в утренней сводке генерального штаба ВСУ 1 декабря.
ВС РФ на Артёмовском направлении продолжают сосредоточивать усилия на наступлении. На Авдеевском направлении армия России стремится улучшить тактическое положение своих войск.
На Херсонском и Запорожском направлении армия РФ проводит оборонительные действия. На Лиманском и Сватовском направлениях русские проводят инженерное оборудование обороны, отмечает украинское командование.
ВС РФ нанесли два ракетных удара по инфраструктурным объектам в Запорожской области, 41 авиационный удар и произвели 28 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
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В рядах ВСУ увеличивается недовольство наёмниками из Польши, рассказал офицер НМ ЛНР Андрей Марочко.