Народная милиция: в ЛДНР уничтожены свыше 150 украинских боевиков

Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко проинформировал, что за минувшие сутки бойцы подразделений НМ ЛНР ликвидировали порядка 95 украинских националистов.

Также были уничтожены три танка, пять БТР, одна артиллерийская установка и 15 спецавтомобилей.

В свою очередь, в Донецкой Народной Республике сообщили о том, благодаря слаженной работе НМ ДНР и российских войск, украинские боевики потеряли свыше 60 человек личного состава.

"Уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две гаубицы (Д-30), два танка (Т-72М1 и Т-64БВ), семь единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито шесть БПЛА", — говорится в сообщении ведомства.

Ранее американские аналитики заявили, что сражение российской и украинской армий за город Бахмут станет самым жестоким столкновением с начала спецоперации.