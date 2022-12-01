Newsweek: битва за Бахмут станет самой жестокой за всё время СВО на Украине

Сражение российской и украинской армий за город Бахмут станет самым жестоким столкновением с начала спецоперации. Об этом заявили американские аналитики.

По их мнению, обстановка в регионе напоминает поле битвы во времена Первой мировой войны. Однако погода играет против группировки ВСУ, поскольку солдаты "обосновались в грязных траншеях, вырубленных в бесплодной местности с голыми и расщеплёнными деревьями". В это время российские войска начали добиваться определённых успехов, признали в Newsweek.