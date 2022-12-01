Сражение российской и украинской армий за город Бахмут станет самым жестоким столкновением с начала спецоперации. Об этом заявили американские аналитики.
По их мнению, обстановка в регионе напоминает поле битвы во времена Первой мировой войны. Однако погода играет против группировки ВСУ, поскольку солдаты "обосновались в грязных траншеях, вырубленных в бесплодной местности с голыми и расщеплёнными деревьями". В это время российские войска начали добиваться определённых успехов, признали в Newsweek.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В рядах ВСУ увеличивается недовольство наёмниками из Польши, рассказал офицер НМ ЛНР Андрей Марочко.