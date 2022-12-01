Российские военные нанесли удар по трём пунктам временного размещения иностранных наёмников в районе Славянска. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в своей сводке в четверг.
Также отмечается, что Российская армия нанесла удары по 85 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 162 районах.
Ранее в Сети появилось видео удара разведчиков ВС РФ по позициям боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) на Угледарском направлении. Граната РГД-5 была сброшена с беспилотника точно на окопавшуюся группу украинской пехоты.
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В рядах ВСУ увеличивается недовольство наёмниками из Польши, рассказал офицер НМ ЛНР Андрей Марочко.