ВС РФ нанесли удар по дислокации иностранных наёмников в районе Славянска

Российские военные нанесли удар по трём пунктам временного размещения иностранных наёмников в районе Славянска. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в своей сводке в четверг.

Также отмечается, что Российская армия нанесла удары по 85 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 162 районах.

Ранее в Сети появилось видео удара разведчиков ВС РФ по позициям боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ) на Угледарском направлении. Граната РГД-5 была сброшена с беспилотника точно на окопавшуюся группу украинской пехоты.