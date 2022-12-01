Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Врач Агапкин: использование смартфонов во время еды приводит к лишнему весу
Звезда "Что? Где? Когда?", адвокат Илья Новиков* объявлен в розыск по статье УК
Политик Пауль: немецкое общество может "вскипеть" из-за украинских беженцев
Украинский пленный о подготовке ВСУ — "Стоит стадо баранов. Автомат не держали"
Барбашов: ВСУ потеряли десятки солдат в "безнадёжной" атаке на Снигирёвку
Shūkan Gendai: Япония "беспрецедентно" отказалась от сотрудничества с США
Atlantico: ЕС потеряет убитыми из-за холода больше, чем Украина на поле боя
Подразделения ВДВ РФ на Украине получили новый разведывательный комплекс "Взор"
Барбашов: ВСУ потеряли более десяти тысяч солдат за полтора месяца под Херсоном

Разведка РФ показала штурм позиций ВСУ на Угледарском направлении с беспилотника

Силовые структуры

Видео удара российских военнослужащих по позициям вооружённых сил Украины (ВСУ) на Угледарском направлении появилось в Сети.

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) осуществил сброс гранаты РГД-5 на позиции окопавшейся группы пехоты ВСУ. Оператор разведчиков сбросил боеприпас точно в окоп.

Ранее британское издание The Sun опубликовало подборку видеокадров, на которых на российских военных сбрасывают боеприпасы с украинских дронов.

Солдаты молниеносно реагируют на угрозу с воздуха. Во время падения гранат наши военные находят укрытие.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Марочко: в рядах ВСУ растёт недовольство наёмниками из Польши

В рядах ВСУ увеличивается недовольство наёмниками из Польши, рассказал офицер НМ ЛНР Андрей Марочко.

Марочко: в рядах ВСУ растёт недовольство наёмниками из Польши
Reuters: ВС РФ используют ракеты без ядерных боеголовок для истощения ПВО ВСУ
Reuters: ВС РФ используют ракеты без ядерных боеголовок для истощения ПВО ВСУ
Нарышкин заявил о подготовке Польши к аннексии Западной Украины
В Подмосковье девушка умерла после визита работников военкомата к её брату
Знак зодиака 1 декабря: знаменитые Стрельцы Соломон Соловьев Перемога — США дают Киеву деньги на трансформаторы. Зрада — никто не продаёт Ольга Лебедева Главный ресурс России не чернозём, а торф, и его нужно беречь Сергей Лебедев
Минобороны: Андреевка в ДНР полностью освобождена российскими военными
Пользователи Twitter* возмутились словами Бербок о Путине: потеряла рассудок
Обнаружена сожжённая американская БМП с костями боевиков ВСУ в Донбассе
Обнаружена сожжённая американская БМП с костями боевиков ВСУ в Донбассе
Последние материалы
Врач Агапкин: использование смартфонов во время еды приводит к лишнему весу
Звезда "Что? Где? Когда?", адвокат Илья Новиков* объявлен в розыск по статье УК
Разведка РФ показала штурм позиций ВСУ на Угледарском направлении с беспилотника
Политик Пауль: немецкое общество может "вскипеть" из-за украинских беженцев
Украинский пленный о подготовке ВСУ — "Стоит стадо баранов. Автомат не держали"
Барбашов: ВСУ потеряли десятки солдат в "безнадёжной" атаке на Снигирёвку
Shūkan Gendai: Япония "беспрецедентно" отказалась от сотрудничества с США
Atlantico: ЕС потеряет убитыми из-за холода больше, чем Украина на поле боя
Подразделения ВДВ РФ на Украине получили новый разведывательный комплекс "Взор"
Барбашов: ВСУ потеряли более десяти тысяч солдат за полтора месяца под Херсоном
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников