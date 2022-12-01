Видео удара российских военнослужащих по позициям вооружённых сил Украины (ВСУ) на Угледарском направлении появилось в Сети.
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) осуществил сброс гранаты РГД-5 на позиции окопавшейся группы пехоты ВСУ. Оператор разведчиков сбросил боеприпас точно в окоп.
Ранее британское издание The Sun опубликовало подборку видеокадров, на которых на российских военных сбрасывают боеприпасы с украинских дронов.
Солдаты молниеносно реагируют на угрозу с воздуха. Во время падения гранат наши военные находят укрытие.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В рядах ВСУ увеличивается недовольство наёмниками из Польши, рассказал офицер НМ ЛНР Андрей Марочко.