Разведка РФ показала штурм позиций ВСУ на Угледарском направлении с беспилотника

Видео удара российских военнослужащих по позициям вооружённых сил Украины (ВСУ) на Угледарском направлении появилось в Сети.

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) осуществил сброс гранаты РГД-5 на позиции окопавшейся группы пехоты ВСУ. Оператор разведчиков сбросил боеприпас точно в окоп.

Ранее британское издание The Sun опубликовало подборку видеокадров, на которых на российских военных сбрасывают боеприпасы с украинских дронов.

Солдаты молниеносно реагируют на угрозу с воздуха. Во время падения гранат наши военные находят укрытие.