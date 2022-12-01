Шурыгин: подготовка бойцов ВСУ на базах НАТО в Европе оказалась сомнительной

НАТО и США пытаются решить самую болезненную для Киева и для вооружённых сил Украины (ВСУ) проблему дефицита качественно подготовленных солдат и нехватку живой силы. Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с "МК".

Он заметил, что для подготовки даже на базовом уровне военнослужащего, необходим не месяц, а хотя бы 2-2,5 месяца.

Однако подготовка на западных полигонах — это так или иначе помощь ВСУ, которые сталкиваются с трудностями буквально со всем и в том числе с нормальными полигонами и нормальной подготовкой, добавил аналитик.

Он считает, что месячное обучение назвать полноценной подготовкой подразделения сложно. Поэтому, обучать военных в Европе, вероятнее всего, будут по боевым специальностям — "с нуля" до солдата. А затем уже делать из них артиллеристов или танкистов, на что потребуется ещё несколько месяцев.