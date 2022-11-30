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Крамник объяснил нехватку боеприпасов у ВСУ: США предстоит сделать выбор

Силовые структуры

Запад сейчас заметно сократил поставки обычных боеприпасов Киеву. С чем это может быть связано, рассказал военный эксперт Илья Крамник в беседе с "МК".

Крамник объяснил нехватку боеприпасов у ВСУ: США предстоит сделать выбор

Ранее некоторые украинские Telegram-каналы написали, что в вооружённых силах Украины (ВСУ) усиливается нехватка артиллерийских снарядов, ракет к реактивным системам залпового огня и патронов к стрелковому оружию.

По мнению аналитика, сейчас США встали перед выбором: либо всерьёз "расчехлять" свои запасы и начинать передавать ВСУ крупные партии (что уже грозит существенным уменьшением объемов собственных запасов), либо продолжать сокращать поставки. Но тогда дефицит боеприпасов у Украины будет становится всё острее, заметил Крамник.

"Если специальная военная операция всё еще будет продолжаться, то ответ на вопрос "в каком темпе НАТО сможет продолжать поставки боеприпасов?" мы увидим сами. Однако я считаю, что всё это больше вопрос политический: насколько США и НАТО заинтересованы в том, чтобы Украина могла продолжать вести боевые действия? Ответ на этот вопрос и будет ответом на другой — продолжит ли Запад оказывать военную помощь вооружённым формированиям Украины или нет", — заключил собеседник издания.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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