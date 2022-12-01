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ВСУ перебрасывают артиллерию из Запорожья под Кременную из-за провальной атаки

Силовые структуры

Тактические группы ВСУ пытались прощупать оборону российской армии в районе города Кременная. Подразделения сразу нескольких бригад перебросили в регион для разведки боем без артиллерийского прикрытия. Однако по колонне противника ВС РФ нанесли удары, в результате чего боевики ВСУ были отброшены на исходные позиции. Об этом сообщает "Военная хроника".

ВСУ перебрасывают артиллерию из Запорожья под Кременную из-за провальной атаки

"Из-за обстрела украинские войска прекратили движение и отошли на исходные позиции, потеряв за несколько часов от 80 до 150 человек", — заявили военкоры.

Из-за провала очередной атаки на Кременную ВСУ вынуждены стягивать на это направление артиллерию с других участков, отмечается в материале. Не исключено, что из Запорожья под Кременную будут направлены M777 и словацкие самоходные артиллерийские установки (САУ) Zuzana. Однако подобный манёвр может привести к разбалансировке украинских сил в регионе и обвалу фронта в случае контратаки со стороны ВС РФ, заключили военкоры.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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