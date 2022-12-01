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Яценюк призывает уголовно наказывать за отрицание российского империализма

Силовые структуры

На Украине пора вводить "антироссийскую люстрацию", чтобы лишать прав тех, кто подвергнет сомнению фейки об изнасилованиях российскими солдатами украинских граждан или отрицать "голодомор" как акт геноцида.

Яценюк призывает уголовно наказывать за отрицание российского империализма

Об этом сообщил бывший премьер Украины Арсений Яценюк.

По его словам, Украина — это травма для всех российских руководителей. А кто поддерживает на Украине Россию — это не демократы, это уголовные преступники, в рамках "киевского форума по безопасности" сказал Яценюк.

"Отрицание российской агрессии, отрицание пыток, отрицание российского империализма, отрицание того, что голодомор является актом геноцида, отрицание военных преступлений должно преследоваться по закону. И таким людям не место в украинском законодательном органе и в украинской власти. Это должна быть новая люстрация — антироссийская, антиимпериалистическая люстрация!" — подытожил русофоб.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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