Кива: США видят, что утилизация биоматериала с Украины идёт слишком быстро

Соединённые Штаты понимают, что утилизация "украинского биоматериала" в последнее время проходит слишком быстро и он может весьма скоро закончиться.

Об этом сообщает в своём аккаунте мессенджера бывший нардеп Верховной рады Украины Илья Кива.

"Чтобы как-то увеличить срок жизни солдата на поле боя, администрация Джо Байдена рассматривает предложение серьёзно увеличить масштабы боевой подготовки ВСУ", — пишет экс-депутат.

Он отметил, что Вашингтон всё делает для того, чтобы оттянуть смерть и постараться выжать по максимуму, а отнюдь не для того, чтобы сохранить чью-то жизнь.

"Украинцам не предлагают мир — Запад уготовил им долгую и мучительную смерть!" — подытожил Кива.

Напомним, в США заявили, что число украинских военных, проходящих боевое обучение на американской базе в Германии, увеличится до 2,5 тысячи в месяц.