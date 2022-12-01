Западная коалиция не смогла предугадать намерения Кремля, её ресурс и сценарии Москвы.
Так они стали жертвой российской пропаганды, в эфире телеканала "Дом" сказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк.
"До сих пор не могу поверить, что такая слабость была у аналитической мысли в том числе в США. Они абсолютно не знали ни Украину, ни Россию. Бог с ней с Украиной, я понимаю, что мы были не настолько субъектны, как сегодня, но, тем не менее. Такого объема ошибок в оценке намерений, потенциала, ресурсных возможностях РФ ожидать, конечно, нельзя было", — сетует советник главы Офиса президента Украины.
По его словам, всю международную политику построили на ситуативном процессе — "кто-то что-то сказал". Плюс, формировали из России монстра, которого нужно бояться, с которым нужно разговаривать, идти на уступки.
Также Подоляк назвал детскими инфантильные ошибки Меркель, которая втянула в экономическое пространство ЕС газовой монополии.
"Абсолютное незнание России с внутренней составляющей РФ привело к этой трагедии тоже", — подытожил русофоб.
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