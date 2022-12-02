Подоляк заявил, что цифры потерь ВСУ в 100 тысяч военных ошибочны

Вооружённые силы Украины (ВСУ) на самом деле потеряли в разы меньше военнослужащих, чем озвучила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Цифры потерь в 100 тысяч человек ошибочны. Об этом заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.

По его словам, ВСУ реально потеряли от 10 до 13 тысяч человек. Причём большинство выбыли из строя в результате ранений и скоро вернутся, добавил он.

Представитель киевского режима высказал мнение, что глава ЕК ошиблась, поэтому видео с её словами было удалено.

По официальным оценкам Генштаба ВСУ, количество погибших военных украинской армии составляет от 10 до 12,5-13 тысяч погибших, заключил Подоляк.