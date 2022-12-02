Марочко: солдаты ВСУ массово бегут с передовой после слов Урсулы фон дер Ляйен

После того как глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ВСУ с февраля потеряли уже более 100 тысяч убитыми, в украинской армии началось массовое дезертирство.

Боевики самовольно оставляют позиции на передовой, отказываются выполнять приказы командования и устраивают драки в окопах, рассказал подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"Также увеличилось (количество. — Прим. ред.) фактов употребления наркотических и алкогольных веществ", — добавил офицер в интервью агентству ТАСС, сославшись на на данные разведки.

Накануне он сообщил, что Генштаб ВСУ срочно перебрасывает элитные подразделения, которые долго держались в резерве, на Краснолиманское и Купянское направления.