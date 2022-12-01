Генштаб ВСУ пытается прикрыть Купянское и Краснолиманское направления военнослужащими элитных бригад украинской армии, сообщил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По его словам, таким образом Киев пытается избежать прорыва обороны.
"Успехи союзных войск на Краснолиманском и Купянском направлении заставляют украинское командование бросать в бой элитные резервы", — рассказал он в интервью агентству ТАСС.
Подполковник пояснил, что на передовую уже переброшен личный состав двух украинских аэромобильных бригад и отдельной десантно-штурмовой бригады. В Генштабе ВСУ недовольны постоянными провалами при попытках штурма российских позиций, а также опасаются, что союзники смогут прорвать оборону неприятеля.
Ранее военнопленный ВСУ рассказал, что мобилизованных украинцев кидают без всякой подготовки на передовую, где они напоминают "стадо баранов".
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В рядах ВСУ увеличивается недовольство наёмниками из Польши, рассказал офицер НМ ЛНР Андрей Марочко.