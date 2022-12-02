В ночь на 2 декабря войска ВС РФ нанесли удары по целям в Запорожье

Российские войска продолжают обстреливать Украину, уничтожая объекты критической важности. Стало известно, что в ночь на 2 декабря ВС РФ нанесли удары по целям в Запорожье.

Украинская сторона проинформировала о поражении некого "инфраструктурного объекта", не уточняя наличие пострадавших и жертв. На месте возникло возгорание.

Гауляйтер Александр Старух показал последствия удара. Он сообщил, что пожар, вспыхнувший после прилётов, до сих пор не потушен.

Ранее Константин Сивков заявлял, что российские атаки на объекты инфраструктуры Украины способны спровоцировать коллапс на территории этой страны.