Освобождённый из плена ВСУ солдат заявил, что их заставляли учить гимн Украины

Боевики киевского режима издевались над российскими пленными и заставляли петь на украинской мове. Об этом заявил один из освобождённых солдат.

Вернувшийся на родину военнослужащий рассказал, что условия в плену были ужасными: плохое питание, регулярные оскорбления и принуждения к физическим нагрузкам. Также боевики часто заковывали пленных в наручники и избивали палками.

"Заставляли петь разную "беду" на украинском языке. Гимн Украины постоянно учили", — цитирует его слова "Аргументы и факты”.