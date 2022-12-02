Боевики киевского режима издевались над российскими пленными и заставляли петь на украинской мове. Об этом заявил один из освобождённых солдат.
Вернувшийся на родину военнослужащий рассказал, что условия в плену были ужасными: плохое питание, регулярные оскорбления и принуждения к физическим нагрузкам. Также боевики часто заковывали пленных в наручники и избивали палками.
"Заставляли петь разную "беду" на украинском языке. Гимн Украины постоянно учили", — цитирует его слова "Аргументы и факты”.
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