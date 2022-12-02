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Освобождённый из плена ВСУ солдат заявил, что их заставляли учить гимн Украины

Силовые структуры

Боевики киевского режима издевались над российскими пленными и заставляли петь на украинской мове. Об этом заявил один из освобождённых солдат.

Вернувшийся на родину военнослужащий рассказал, что условия в плену были ужасными: плохое питание, регулярные оскорбления и принуждения к физическим нагрузкам. Также боевики часто заковывали пленных в наручники и избивали палками.

"Заставляли петь разную "беду" на украинском языке. Гимн Украины постоянно учили", — цитирует его слова "Аргументы и факты”.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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