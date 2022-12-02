Солдат ВС РФ Кирпичёв в одиночку обратил в бегство диверсионную группу украинцев

Старший матрос Антон Кирпичёв обнаружил и заставил убежать диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) украинской армии в ходе спецоперации. О подвиге солдата рассказали в Минобороны России.

В составе батальонной тактической группы Кирпичёв выполнял задачу по освобождению одного из населённых пунктов. Солдат занял выгодную позицию в одном из заброшенных зданий посёлка и заметил, что ДРГ противника пытается незаметно перемещаться.

"Было принято решение дать бой врагу. Метким огнём из стрелкового оружия Антон Кирпичёв уничтожил пять националистов. Понеся потери, диверсионная группа противника была вынуждена отступить", — говорится в сообщении.