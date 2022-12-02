На данный момент в Запорожской области замедлилось наращивание группировки украинских войск. Это объясняется ударами, которые нанесли ВС РФ по железнодорожной инфраструктуре в районе Кривого Рога. Об этом проинформировал ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Поражение объектов ограничило возможности ВСУ по переброске 17-й танковой бригады ВСУ и других подразделений с Херсонского направления на Запорожское. Он отметил, что украинские войска полностью от данной идеи не отказались.
Ранее эксперт заявлял, что ВСУ используют передвижные миномёты в Запорожской области.
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Видео удара российских военнослужащих с беспилотника по позициям ВСУ на Угледарском направлении появилось в Сети.