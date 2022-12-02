Рогов заявил, что ВСУ используют передвижные миномёты в Запорожской области

Военные ВСУ используют для обстрела позиций русской армии "кочующие" миномёты на гражданских машинах в районе Гуляйполя в Запорожской области. Об этом проинформировал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Данная тактика применялась ВСУ в Донбассе в 2014 году.

"Под Гуляйполем в сторону Полтавки и Малиновки постоянно используют данный вид противостояния, причём перевозят миномёты на гражданских автомобилях, отжатых у местного населения, чтобы вызывать с нашей стороны ответную реакцию по любым движущимся машинам, такая провокационная составляющая", — передаёт слова эксперта ТАСС.

Ранее сообщалось, что войска ВС РФ отбили наступление ВСУ в районе Площанки в ЛНР.