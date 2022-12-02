Военные ВСУ используют для обстрела позиций русской армии "кочующие" миномёты на гражданских машинах в районе Гуляйполя в Запорожской области. Об этом проинформировал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
Данная тактика применялась ВСУ в Донбассе в 2014 году.
"Под Гуляйполем в сторону Полтавки и Малиновки постоянно используют данный вид противостояния, причём перевозят миномёты на гражданских автомобилях, отжатых у местного населения, чтобы вызывать с нашей стороны ответную реакцию по любым движущимся машинам, такая провокационная составляющая", — передаёт слова эксперта ТАСС.
Ранее сообщалось, что войска ВС РФ отбили наступление ВСУ в районе Площанки в ЛНР.
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