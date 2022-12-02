Сладков: нехватка электричества на Украине парализует управление ВСУ зимой

Ракетные удары ВС РФ повредили множество энергетических объектов на территории Украины. На этом фоне зима может преподнести большое количество проблем военным ВСУ. Об этом заявил военкор Александр Сладков.

Он отметил, что украинские войска ждёт дефицит горюче-смазочных материалов для заправки машин, обогревающих средств.

"Зима — это всегда дефицит чего-либо. А, учитывая, традиционную безалаберность ВСУ в организации окопного быта, им точно кирдык", — отметил Сладков.

Также военнослужащие ВСУ могут столкнуться с нехваткой дров, продовольствия, термобелья.

Отсутствие промышленного электричества сильно усложнит ситуацию на фронтах, поскольку принесёт ущерб управлению ВСУ. Питать электронные системы разведки и обработки данных, заряжать рации будет проблематично.