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Леонков заявил, что Запад подготовит 300 тысяч военных ВСУ к лету 2023 года

Силовые структуры

Западные страны могут подготовить хорошо обученную группировку из 300 тысяч военных ВСУ к лету 2023 года. Об этом сообщил военный эксперт Алексей Леонков в беседе с РИА Новости.

Леонков заявил, что Запад подготовит 300 тысяч военных ВСУ к лету 2023 года

"Углублённая подготовка ведётся под увеличивающийся объём натовских образцов вооружений, их применение, слаживание и координацию. Вся эта программа обучения и поставки оружия, скорее всего, достигнут максимума к началу лета следующего года. К середине лета может быть готова группировка порядка 250-300 тысяч человек", — прогнозирует Леонков.

Эксперт напомнил, что учения проходят на территории Германии, Чехии, Болгарии, Испании, Великобритании, Франции. Также ведётся подготовка для "деликатных и грязных миссий" военных в Австралии и Новой Зеландии.

Леонков сообщает, что из-за задействования множества полигонов войска противника наберут темп.

"Они смогут выпускать в месяц по 50 тысяч штыков", — отметил он.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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