Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Ирландский политик Дейли обвинила НАТО в разрушительной политике на Украине
Балицкий опроверг слухи о сдаче Полога: "Фантазии Киева"
Матвиенко призвала наградить Андрея Малахова за влияние на народные массы
Путин про удары по инфраструктуре Украины: это вынужденный ответ
Newsweek: зима без российского газа станет серьёзной проверкой для НАТО и ЕС
Прилепин о признаниях Канье Уэста: перечисляет Путина через запятую с Гитлером
В посольство Украины в Брно поступила странная посылка
Постпред РФ при ОЗХО Шульгин: США помогают Киеву с химическими провокациями
Марочко: заявление главы ЕК фон дер Ляйен о потерях вызвало моральный упадок ВСУ

Клинцевич: Вашингтон планирует силовой захват власти в Белоруссии

Силовые структуры

Вашингтон постепенно оккупирует Европу, усиливая собственное влияние.

Об этом со ссылкой на военного эксперта Андрея Клинцевича сообщил Руслан Осташко.

США постоянно работают над эскалацией, на Украине создают националистические белорусские подразделения, которые проходят диверсионную подготовку.

Этих диверсантов потом хотят перебросить в Белоруссию для поджигания народных волнений, чтобы затем вооружённым путём сменить власть.

Вашингтон ищет повод для возможного вхождения европейского контингента на территорию Белоруссии, ведь для коллективного Запада это страна, которая еще не пала под режимом США, им важно уничтожить такого сильного союзника РФ, подытожил Клинцевич.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Экс-командующий ВС Британии Хоутон заявил о начале войны с Россией

Для противостояния с Москвой потребуется "международная стойкость", заявил британский военачальник.

Экс-командующий ВС Британии Хоутон заявил о начале войны с Россией
Разведка РФ показала штурм позиций ВСУ на Угледарском направлении с беспилотника
Разведка РФ показала штурм позиций ВСУ на Угледарском направлении с беспилотника
NDP: власти Польши готовят население к апокалипсису в случае войны с Россией
Тимошенко: план Суровикина "гросс капут" шаг за шагом дожимает Киев
Юрий Соломин: Малый театр всегда был с нашей Армией Анжела Якубовская Польша опозорилась и увековечила свой позор на маленькой бумажке Сергей Лебедев Знак зодиака 2 декабря: знаменитые Стрельцы Соломон Соловьев
Марочко: офицеры ВСУ в Артёмовске паникуют из-за отсутствия приказа об эвакуации
Коц предрёк украинской армии серьёзные проблемы с поставками западных вооружений
Барбашов: ВСУ потеряли десятки солдат в "безнадёжной" атаке на Снигирёвку
Барбашов: ВСУ потеряли десятки солдат в "безнадёжной" атаке на Снигирёвку
Последние материалы
Ирландский политик Дейли обвинила НАТО в разрушительной политике на Украине
Балицкий опроверг слухи о сдаче Полога: "Фантазии Киева"
Матвиенко призвала наградить Андрея Малахова за влияние на народные массы
Путин про удары по инфраструктуре Украины: это вынужденный ответ
Юрий Соломин: Малый театр всегда был с нашей Армией
Newsweek: зима без российского газа станет серьёзной проверкой для НАТО и ЕС
Прилепин о признаниях Канье Уэста: перечисляет Путина через запятую с Гитлером
В посольство Украины в Брно поступила странная посылка
Постпред РФ при ОЗХО Шульгин: США помогают Киеву с химическими провокациями
Марочко: заявление главы ЕК фон дер Ляйен о потерях вызвало моральный упадок ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников