Клинцевич: Вашингтон планирует силовой захват власти в Белоруссии

Вашингтон постепенно оккупирует Европу, усиливая собственное влияние.

Об этом со ссылкой на военного эксперта Андрея Клинцевича сообщил Руслан Осташко.

США постоянно работают над эскалацией, на Украине создают националистические белорусские подразделения, которые проходят диверсионную подготовку.

Этих диверсантов потом хотят перебросить в Белоруссию для поджигания народных волнений, чтобы затем вооружённым путём сменить власть.

Вашингтон ищет повод для возможного вхождения европейского контингента на территорию Белоруссии, ведь для коллективного Запада это страна, которая еще не пала под режимом США, им важно уничтожить такого сильного союзника РФ, подытожил Клинцевич.