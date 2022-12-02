Армия Украины пройдёт подготовку для ведения "изощренных кампаний". Осуществляться такая подготовка будут на военных базах в ФРГ, а охват планируется масштабный — тысячи боевиков ВСУ.
Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на заявление Пентагона.
Идею по подготовке украинцев рассматривают сам глава Минобороны Ллойд Остин и несколько других чиновников. Пока обсуждается план обучения и финансовая сторона, вопроса.
Что Вашингтон вкладывает в понятие "изощренные кампании", не сообщается. Возможно, что под ними подразумеваются диверсии в тылу и т. п. Правда, это лишь предположения, но они подтверждаются заявлениями США об обучении методам гибридной войны.
Ранее в ЕС также была принята спецпрограмма по подготовке ВСУ. В ней поучаствуют многие страны. К примеру, Норвегия удвоила число инструкторов для обучении украинских военнослужащих с 2023 года.
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