ВСУ сдерживают живой массой наступление ВС РФ в районе Артёмовска и Марьинки

Российские силы продолжают наступать на Артёмовском направлении и в районе Марьинки. ВСУ вынуждены переходить в глухую оборону, теряя укрепрайоны и населённые пункты, при этом перебрасывая на данный участок фронта всё новые и новые резервы, не прошедшие подготовку.

В начале ноября украинская сторона заявляла, что ВСУ переходят к тактике маневренной обороны. При ослаблении ВС РФ на каком-либо участке фронта противник намеревался осуществить операцию по примеру атак на Харьковском или Лиманском направлении. Однако ослабить российскую армию не удалось, пишет "Военное обозрение". Ситуация для ВСУ остаётся тяжёлой, несмотря на переброску новых сил.

"Так и не реализовав тактику маневренной обороны, ВСУ на Донбассе окончательно перешли к сдерживанию наступления ВС РФ "живой массой" в районе Марьинки и Артёмовска", — заключают эксперты издания

На других направлениях ВС РФ не ведут интенсивных наступательных действий, однако жёсткая оборона и постоянные удары по противнику истощают его наступательный потенциал.