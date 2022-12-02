Политолог: новый софт снизит для России цену за сбивание ракет HIMARS

Ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров в беседе с Pravda.Ru прокомментировал сообщение о том, что ВС России получили софт для лёгкого уничтожения американских ракет HIMARS.

Эксперт напомнил, что военная операция на Украине дала РС РФ уникальный опыт борьбы с западными современными системами вооружений, в том числе со снарядами HIMARS.

По словам политолога, при правильном софте сбивать ракеты HIMARS могли бы не только современные, но и более старые российские системы, что значительно снизит для России цену, которую приходится платить за их уничтожение.

"Тут речь, видимо, идет о снарядах дальнего действия, наводящихся по системе GPS, потому что обычные снаряды, в общем, системами ПВО не сбивают, слишком дорогое удовольствие. А такой снаряд по своей стоимости сопоставим с ракетой ПВО. Но, к сожалению, нет информации о том, на какие наши системы ПВО этот софт поставлен. В принципе, наши современные "Тор-М2" и так могли сбивать эти HIMARS. Возможно, речь идет о более старых наших системах, допустим, "Стрела", их много было в свое время наделано, у них потолок поражения невысокий, но при правильном софте, в принципе, и они могли бы сбивать. Это существенно понизило бы для нас цену, которую приходится платить за сбивание этих HIMARS, потому что ракеты "Тор-М2" достаточно дорогие", — рассказал Александров.

Эксперт добавил, что украинцы, чтобы защитить дорогие американские ракеты, сделали хитро: они выпускали одновременно с HIMARS системы советские "Ураганы", создавали такое облако из целей, чтобы "запутать" российские системы ПВО. Александров считает, что этот софт позволит более эффективно дифференцировать цели, выявлять, где летит HIMMARS, а где другой боеприпас, с тем, чтобы усилия ПВО сосредоточить именно на HIMARS, поражая эти высокоточные дорогие снаряды.

"Я бы не назвал это достижение прорывным, но это полезное достижение, оно понизит цену наших усилий по противодействию HIMMARS, снизит ущерб, и легче будет ему противостоять", — сделал вывод Александров.

Ранее стало известно о том, что российские ПВО получили софт, позволяющий легко сбивать ракеты HIMARS. Как сообщил РИА Новости один из командиров подразделения ПВО на Запорожском направлении, американские HIMARS с новым софтом — обычные цели, которые без труда можно наблюдать и уничтожать без каких-либо проблем.

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