Российские военные получили софт, позволяющий легко сбивать ракеты HIMARS

Командир подразделения противовоздушной обороны армии России на Запорожском направлении заявил, что военные применяют новое программное обеспечение, благодаря которому можно легко уничтожать ракеты американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

"На начальном этапе мы не понимали, что это такое", — подчеркнул командир, слова которого приводит РИА Новости.

По данным военного, сейчас ракеты РСЗО HIMARS являются для РФ обычными целями. За ними можно наблюдать без проблем, добавил командир.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские солдаты поразили установку РСЗО HIMARS вместе с боекомплектом и экипажем. По данным ведомства, техника находилась в районе Ореховатки в Донецкой Народной Республике.