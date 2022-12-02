Бойцы ВС РФ поразили бронеавтомобиль ВСУ с дрона Mavic 3: точно в люк

Российские военные поразили бронеавтомобиль вооружённых сил Украины (ВСУ) с дрона Mavic 3. Кадры удара опубликовали "Военкоры Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Они отмечают, что бойцы ВС РФ продолжают выслеживать и атаковать противника на фронте с помощью беспилотников.

На видео зафиксировано поражение бронемашины с экипажем. Боеприпас угодил точно в открытый люк автомобиля ВСУ.

При этом на кадрах заметно движение боевика в люке перед взрывом.

Ранее в Сети появилось видео удара российских военнослужащих по позициям ВСУ на Угледарском направлении. Беспилотник сбросил гранаты точно в окоп на позиции украинской пехоты.