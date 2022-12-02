Российские военные поразили бронеавтомобиль вооружённых сил Украины (ВСУ) с дрона Mavic 3. Кадры удара опубликовали "Военкоры Русской Весны" в своём Telegram-канале.
Они отмечают, что бойцы ВС РФ продолжают выслеживать и атаковать противника на фронте с помощью беспилотников.
На видео зафиксировано поражение бронемашины с экипажем. Боеприпас угодил точно в открытый люк автомобиля ВСУ.
При этом на кадрах заметно движение боевика в люке перед взрывом.
Ранее в Сети появилось видео удара российских военнослужащих по позициям ВСУ на Угледарском направлении. Беспилотник сбросил гранаты точно в окоп на позиции украинской пехоты.
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