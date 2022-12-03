Американские офицеры из ЧВК "Моцарт" взяли на себя командование подразделениями боевиков ВСУ в Артёмовске, но только ухудшили положение националистов, сообщил журналист Руслан Осташко.
По его словам, наёмные командиры приказали провести наступление на атакующие части ВС РФ, в ходе которого было потеряно около 100 украинских военнослужащих.
"Это говорит о неверном понимании боевых возможностей союзных сил американскими военными", — пришёл к выводу телеведущий в своём Telegram-канале.
Во время отступления боевиков российская разведка смогла засечь координаты полевых штабов и импровизированных казарм, по которым был нанесен мощный артиллерийский удар.
Осташко рассказал, что в результате провальной операции потери украинской армии составили от 150 до 250 человек.
Ранее стало известно, что недавно мобилизованные бойцы ВС РФ смогли взять в плен десантников элитной бригады ВСУ.
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