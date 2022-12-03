Осташко: ВСУ под Артёмовском несут потери из-за ошибки американских офицеров

Американские офицеры из ЧВК "Моцарт" взяли на себя командование подразделениями боевиков ВСУ в Артёмовске, но только ухудшили положение националистов, сообщил журналист Руслан Осташко.

По его словам, наёмные командиры приказали провести наступление на атакующие части ВС РФ, в ходе которого было потеряно около 100 украинских военнослужащих.

"Это говорит о неверном понимании боевых возможностей союзных сил американскими военными", — пришёл к выводу телеведущий в своём Telegram-канале.

Во время отступления боевиков российская разведка смогла засечь координаты полевых штабов и импровизированных казарм, по которым был нанесен мощный артиллерийский удар.

Осташко рассказал, что в результате провальной операции потери украинской армии составили от 150 до 250 человек.

Ранее стало известно, что недавно мобилизованные бойцы ВС РФ смогли взять в плен десантников элитной бригады ВСУ.